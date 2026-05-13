miércoles, 13 de mayo de 2026

La Policía recuperó un teléfono recientemente sustraído y demoró al presunto autor del hecho

Efectivos policiales de la Comisaría Cuarta Urbana en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en la jornada de ayer 12-05-26, tras un eficaz accionar y tareas investigativas, lograron recuperar un teléfono recientemente sustraído y demorar al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo concretaron tras tomar conocimiento de la sustracción de un teléfono celular -marca Motorola-, por tal motivo los uniformados llevaron adelante diversas tareas investigativas, lo que les permitió identificar, localizar y demorar en inmediaciones del Parque Mitre al presunto autor del hecho, tratándose de un hombre de 40 años de edad, quien además tenía en su poder un teléfono celular, el cual sería de interés para la causa investigada por lo que fue secuestrado preventivamente.

El demorado quedo a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladado a la citada comisaria donde se continúa con las actuaciones del caso.