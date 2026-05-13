La Policía recuperó un teléfono recientemente sustraído y demoró al presunto autor del hecho

Efectivos policiales de la Comisaría Cuarta Urbana en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en la jornada de ayer 12-05-26, tras un eficaz accionar y tareas investigativas, lograron recuperar un teléfono recientemente sustraído y demorar al presunto autor del hecho.
El procedimiento lo concretaron
tras tomar conocimiento de la sustracción de un teléfono celular -marca
Motorola-, por tal motivo los uniformados llevaron adelante diversas tareas
investigativas, lo que les permitió identificar, localizar y demorar en inmediaciones
del Parque Mitre al presunto autor del hecho, tratándose de un hombre de 40
años de edad, quien además tenía en su poder un teléfono celular, el cual sería
de interés para la causa investigada por lo que fue secuestrado
preventivamente.
El demorado quedo a disposición
de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladado a la citada comisaria
donde se continúa con las actuaciones del caso.