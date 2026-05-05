martes, 5 de mayo de 2026

La Policía recuperó una bicicleta de alta gama denunciada como sustraída y otra de dudosa procedencia

En la mañana de hoy 05-05-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Santa Ana y con la valiosa cooperación de personal de la división investigaciones de la Unidad regional N°1 – San Luis del Palmar, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, recuperaron una bicicleta de alta gama denunciada como sustraída y otra de dudosa procedencia.

El procedimiento lo concretaron, luego de diversos trabajos investigativos y que posibilitó tomar conocimiento que una persona se encontraba ofreciendo a la venta por red social, una bicicleta –marca SLP 100 pro rodado 27,5-; por lo que los efectivos se hicieron pasar por presuntos compradores, pactando el encuentro en el Barrio Lomas del Mirador, una vez allí procedieron a identificar a esta persona –mayor de edad-, quien brindo datos del presunto autor y recuperaron el rodado denunciado como sustraído y secuestraron otra de dudosa procedencia.

El demorado junto a las bicicletas, fueron puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada comisaría se prosigue con los trámites que corresponden.