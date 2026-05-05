La Policía recuperó una bicicleta de alta gama denunciada como sustraída y otra de dudosa procedencia

El procedimiento lo concretaron,
luego de diversos trabajos investigativos y que posibilitó tomar conocimiento
que una persona se encontraba ofreciendo a la venta por red social, una
bicicleta –marca SLP 100 pro rodado 27,5-; por lo que los efectivos se hicieron
pasar por presuntos compradores, pactando el encuentro en el Barrio Lomas del
Mirador, una vez allí procedieron a identificar a esta persona –mayor de edad-,
quien brindo datos del presunto autor y recuperaron el rodado denunciado como
sustraído y secuestraron otra de dudosa procedencia.
El demorado junto a las bicicletas, fueron puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada comisaría se prosigue con los trámites que corresponden.