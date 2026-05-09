La Policía recuperó una motocicleta robada

En la jornada de ayer 08-05-26, efectivos policiales de la Comisaría Séptima Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron recuperar una motocicleta que fuera denunciada como sustraída.
El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Yamaha,
modelo YBR 125c.c-, por tal motivo los mencionados efectivos iniciaron un
intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona,
logrando así hallar y recuperar el rodado sustraído.
Lo recuperado fueron puestos a
disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.