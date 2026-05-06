La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

El hecho se registró alrededor de
las 01:00 horas, cuando un joven de 21 años alertó a efectivos del citado grupo
motorizado, denunciando la sustracción de su motocicleta –marca Honda Cg titan-
con caja térmica de reparto, en inmediaciones de calles Timbó y Ballerini.
Tras recabar los datos, el
damnificado informó que el rodado contaba con sistema de rastreo GPS activo, lo
que permitió a los efectivos iniciar de inmediato un operativo cerrojo y
rastrillaje controlado, con seguimiento en tiempo real de las coordenadas y
apoyo del SIS 911, que alertó a las demás unidades en circulación.
Como resultado del despliegue, se
logró localizar el vehículo en un domicilio situado en calles Zubiría y
Ambrozetti de esta ciudad, donde una moradora del lugar entregó el rodado.
La motocicleta recuperada fue
puesta a disposición de la autoridad judicial interviniente, haciendo mención
que el presunto autor estaría identificado, siendo trasladado a la Comisaría
17° donde se prosigue con los tramites que corresponden.