miércoles, 6 de mayo de 2026

La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

En horas de la madrugada de hoy 06-05-26, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motoriza N°IV, lograron recuperar una motocicleta sustraída en un rápido y efectivo procedimiento, gracias a la utilización de tecnología de geolocalización y el accionar coordinado con el sistema de emergencias 911.

El hecho se registró alrededor de las 01:00 horas, cuando un joven de 21 años alertó a efectivos del citado grupo motorizado, denunciando la sustracción de su motocicleta –marca Honda Cg titan- con caja térmica de reparto, en inmediaciones de calles Timbó y Ballerini.

Tras recabar los datos, el damnificado informó que el rodado contaba con sistema de rastreo GPS activo, lo que permitió a los efectivos iniciar de inmediato un operativo cerrojo y rastrillaje controlado, con seguimiento en tiempo real de las coordenadas y apoyo del SIS 911, que alertó a las demás unidades en circulación.

Como resultado del despliegue, se logró localizar el vehículo en un domicilio situado en calles Zubiría y Ambrozetti de esta ciudad, donde una moradora del lugar entregó el rodado.

La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad judicial interviniente, haciendo mención que el presunto autor estaría identificado, siendo trasladado a la Comisaría 17° donde se prosigue con los tramites que corresponden.