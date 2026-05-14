La Policía secuestró más de 120 kilos de carne sin las documentaciones correspondientes

En la jornada de ayer 13-05-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Empedrado, en el marco de controles sanitarios y comerciales, llevaron adelante un operativo conjunto en la localidad El Sombrero, procediendo al secuestro de más de 120 kilos de productos cárnico que aparentemente no contaban con la documentación correspondientes para ser comercializada.
El procedimiento lo concretaron
en un local comercial, donde los uniformados hallaron distintos cortes bovinos,
entre ellos un cuarto, una paleta, costillares y espinazo, los cuales no
presentaban sellos sanitarios, ni la documentación correspondiente de los
controles legales y sanitarios, por lo que, ante esta situación, se procedió al
secuestro de aproximadamente 120 kilogramos de carne.
Al respecto, todo lo secuestrado
fue trasladado a la citada dependía policial donde fue puesto a disposición de
la Unidad fiscal en turno, iniciándose actuaciones por supuesta infracción al
artículo 206 del Código Penal Argentino, continuándose con las diligencias de
rigor.