Virasoro: La Policía secuestró productos cárnicos de animal bovino que eran trasladados en un automóvil

En el marco de operativos de prevención de abigeato y faena clandestina, personal policial dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Gobernador Virasoro secuestro en la jornada de ayer 02-05-26 un automóvil, el cual contenía en su interior más de 180 kg de productos cárnicos de animal bovino, los cuales eran trasladados sin las medidas sanitarias correspondientes, desconociéndose además su procedencia.
El procedimiento, lo concretaron
los mencionados efectivos en un camino vecinal ubicado en la zona de Tres
Capones, momento en que procedieron a detener la marcha de un vehículo
automotor -marca Volkswagen Gol- conducido por un joven de 25 años, y al solicitarle
que exhibiera el baúl del rodado, se pudo observar que dentro del mismo poseía
varias bolsas con diferentes cortes de productos cárnicos.
La persona demorada, y lo
secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la
citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.