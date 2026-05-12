martes, 12 de mayo de 2026

La Policía secuestró una bicicleta de dudosa procedencia

En horas de la noche de antes de ayer, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, mientras realizaban recorridas preventivas por distintos sectores de la Capital, observaron en inmediaciones del Club Huracán, por Avenida Teniente Ibáñez en dirección hacia avenida Maipú, a un sujeto, a quien reconocieron como de alias “pastillita” se desplazaba a bordo de una bicicleta.

Al advertir la presencia policial, los uniformados intentaron detener su marcha, haciendo caso omiso a las indicaciones, y abandonando el rodado en la vía pública para luego darse a la fuga hacia una zona de espesa vegetación ubicada en la zona, logrando perderse de vista.

Ante esta situación, el personal interviniente procedió al secuestro preventivo de la bicicleta y su posterior traslado a la sede de la Unidad Especial Antiarrebatos, ubicada por calle Catamarca 1445 de esta ciudad, donde permanece resguardada.

En este sentido, desde la Policía de Corrientes se solicita que cualquier persona que reconozca el rodado y pueda acreditar fehacientemente su propiedad mediante documentación correspondiente, se acerque a la citada dependencia policial a fin de realizar los trámites pertinentes para su restitución al legítimo propietario.