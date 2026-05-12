La Policía secuestró una bicicleta de dudosa procedencia

Al advertir la presencia
policial, los uniformados intentaron detener su marcha, haciendo caso omiso a
las indicaciones, y abandonando el rodado en la vía pública para luego darse a
la fuga hacia una zona de espesa vegetación ubicada en la zona, logrando
perderse de vista.
Ante esta situación, el personal
interviniente procedió al secuestro preventivo de la bicicleta y su posterior
traslado a la sede de la Unidad Especial Antiarrebatos, ubicada por calle
Catamarca 1445 de esta ciudad, donde permanece resguardada.
En este sentido, desde la Policía
de Corrientes se solicita que cualquier persona que reconozca el rodado y pueda
acreditar fehacientemente su propiedad mediante documentación correspondiente,
se acerque a la citada dependencia policial a fin de realizar los trámites
pertinentes para su restitución al legítimo propietario.