sábado, 30 de mayo de 2026

La Policía secuestró una bicicleta robada

Ayer 29-05-26, efectivos de la Comisaría Octava Urbana, encontrándose realizando sus tareas específicas de prevención, secuestraron una bicicleta que habría sido sustraída momentos antes.

El procedimiento lo realizaron mientras el personal policial se encontraba de recorridas en inmediaciones de Avenida Montecarlo y calle San Francisco de Asís, en esas circunstancias, observaron a un hombre desplazándose sobre los techos de las viviendas, quien llevaba consigo una bicicleta que presumiblemente habría sido sustraída de algún domicilio de la zona, y este al notar la presencia policial emprendió su fuga saltando por los techos y pasillos internos del sector, abandonando el rodado en la vía pública.

Posteriormente, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de una bicicleta -rodado 26, marca Martin Bike-, la cual fue trasladada a la citada Comisaría donde se continúan con las diligencias de rigor.