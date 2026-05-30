La Policía secuestró una bicicleta robada

El procedimiento lo realizaron mientras el personal policial se
encontraba de recorridas en inmediaciones de Avenida Montecarlo y calle San
Francisco de Asís, en esas circunstancias, observaron a un hombre desplazándose
sobre los techos de las viviendas, quien llevaba consigo una bicicleta que
presumiblemente habría sido sustraída de algún domicilio de la zona, y este al
notar la presencia policial emprendió su fuga saltando por los techos y
pasillos internos del sector, abandonando el rodado en la vía pública.
Posteriormente, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de una bicicleta -rodado 26, marca Martin Bike-, la cual fue trasladada a la citada Comisaría donde se continúan con las diligencias de rigor.