La Policía secuestró una camioneta que trasladaba caballos sin las documentaciones correspondientes

En la jornada de ayer 08-05-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Tránsito y Caminera, momentos en que realizaban operativos de contralor en el puesto policial caminero, ubicado en el acceso al Puente General Manuel Belgrano, detuvieron la marcha de una camioneta con tráiler, la cual trasladaba cuatro animales equinos, sin la documentación necesaria.
El procedimiento se concretó,
luego de observar que los animales – caballos-, no contaban con la
documentación correspondiente para su trasladado, dando intervención al
personal de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica de esta ciudad
capital, quienes continuaron con los tramites de rigor.
Al respecto, lo secuestrado fue
trasladado a la dependencia correspondiente a fin de continuar con las
diligencias del caso.