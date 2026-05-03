La policía secuestró una motocicleta que fue abandonada en la vía pública

Hoy 03-05-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San marcos, momentos en que realizaban operativos de contralor, observaron a un sujeto a bordo de una motocicleta -marca Zanella de 110cc- y quien al notar la presencia policial evadió a los mismos y emprendió su huida, en la cual arrojo el rodado, más precisamente por inmediaciones de calles Valenzuela y Rumania.
Por tal motivo, los mencionados
efectivos procedieron al secuestró preventivo de la motocicleta a fin de
realizar las averiguaciones correspondientes sobre su procedencia.
Cabe señalar, que el rodado se
encontraba sin llave de ignición y fue trasladado hasta la comisaria
jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.