Lavalle: La Policía recuperó una motocicleta robada

El procedimiento lo concretaron
los citados efectivos, ayer cerca de las 21:00 horas, cuando encontrándose por calles
Caá Guazú y Madariaga de la citada localidad, observaron a una motocicleta –
marca Honda XR 150 cc.- con la faltante de la chapa patente y varios plásticos,
por lo que, al proceder a la identificación del poseedor, el mismo no contaba
con las documentaciones que acrediten la propiedad del rodado, procediendo al
secuestro preventivo.
Posteriormente y tras las
correspondientes averiguaciones, el rodado resulto encontrarse denunciado como
sustraído en la localidad de Goya.
La motocicleta recuperada fue
puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada dependencia, donde
se continuaron con los tramites de rigor.