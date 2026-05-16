sábado, 16 de mayo de 2026

Lavalle: La Policía recuperó una motocicleta robada

En la víspera, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Lavalle, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, secuestraron una motocicleta que carecía de documentaciones y la cual, posteriormente, resulto encontrarse denunciada como sustraída.

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos, ayer cerca de las 21:00 horas, cuando encontrándose por calles Caá Guazú y Madariaga de la citada localidad, observaron a una motocicleta – marca Honda XR 150 cc.- con la faltante de la chapa patente y varios plásticos, por lo que, al proceder a la identificación del poseedor, el mismo no contaba con las documentaciones que acrediten la propiedad del rodado, procediendo al secuestro preventivo.

Posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, el rodado resulto encontrarse denunciado como sustraído en la localidad de Goya.

La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.