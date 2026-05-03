Loreto: Un hombre murió tras ser apuñalado, hay un detenido

Efectivos policiales dependientes de la Comisaría de Distrito Loreto en horas de la madrugada de ayer 02-05-26, tomaron conocimiento del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en inmediaciones de Ruta Nacional N°118 y calle Mario Bofil, quien aparentemente y a simple vista poseía heridas punzo cortantes en la zona del abdomen.
Según la información inicial
obtenida, el hombre sería un mayor de 36 años de edad, y por el hecho
posteriormente aprehendieron a otro hombre mayor de edad, desconociéndose hasta
el momento más detalles y pormenores del hecho, lo que sería materia de investigación.
En la citada dependencia se
llevan a cabo las diligencias del caso, con intervención de las autoridades
judiciales, en tanto el cuerpo fue trasladado para la autopsia correspondiente.