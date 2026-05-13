Mas de 20 personas demoradas y varios elementos secuestrados en operativos de contralor

Durante la tarde de ayer 12-05-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Decimo Séptima urbana en forma conjunta y coordinada con distintos grupos especiales llevaron adelante un amplio operativo de contralor en diferentes puntos del barrio Molina Punta.
En la oportunidad, los mencionados efectivos lograron la identificación y
posterior demora de más de 20 jóvenes mayores de edad, así también en poder de
alguno de ellos secuestraron gomeras, elementos punzantes y motocicletas por
falta de documentaciones.
Los demorados y elementos secuestrados fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.