Mocoretá: La Policía investiga la muerte de una mujer

Conforme a las primeras
averiguaciones, del hecho se tomó conocimiento días atrás, alrededor de las
16:00 horas, luego de que la encargada de un comercio alertara sobre la
ausencia laboral de una empleada y la imposibilidad de mantener contacto con la
misma. Ante esta situación, y con autorización del propietario del inmueble
—alquiler—, personal policial ingresó al departamento, donde halló a la
moradora recostada sobre una cama aparentemente sin signos vitales, haciendo
mención que la vivienda no presentaba signos de violencia ni desorden en sus
accesos o ambientes internos.
En ese marco, la mujer fue
identificada con el apellido Smitarello -mayor de edad-, y por disposición de
la autoridad judicial, el cuerpo fue trasladado para su correspondiente examen
médico forense, haciendo mención que la misma aún no está finalizada, por lo
que los resultados definitivos sobre la causal de la muerte se conocerán una
vez concluidos los estudios correspondientes. La investigación continúa
avanzando bajo distintas hipótesis, no descartándose ninguna línea
investigativa.
En el lugar fueron secuestrados
la llave de ingreso al departamento y el teléfono celular de la fallecida,
además de otros elementos considerados de interés para la causa, los cuales
fueron hallados y secuestrados tras diligencias de allanamientos efectuadas en
el marco investigativo. Asimismo, personal de la Dirección General de Delitos
Complejos Económicos e Informáticos se encuentra trabajando en el análisis de
dispositivos y registros tecnológicos vinculados al hecho, todo lo cual se
encuentra a cargo y bajo directivas de la autoridad judicial interviniente.