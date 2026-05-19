martes, 19 de mayo de 2026

Mocoretá: La Policía investiga la muerte de una mujer

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito Primera de Mocoretá, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevan adelante una investigación en relación al fallecimiento de una mujer ocurrido en un departamento ubicado por avenida Italia al 400 de la localidad de Mocoretá.

Conforme a las primeras averiguaciones, del hecho se tomó conocimiento días atrás, alrededor de las 16:00 horas, luego de que la encargada de un comercio alertara sobre la ausencia laboral de una empleada y la imposibilidad de mantener contacto con la misma. Ante esta situación, y con autorización del propietario del inmueble —alquiler—, personal policial ingresó al departamento, donde halló a la moradora recostada sobre una cama aparentemente sin signos vitales, haciendo mención que la vivienda no presentaba signos de violencia ni desorden en sus accesos o ambientes internos.

En ese marco, la mujer fue identificada con el apellido Smitarello -mayor de edad-, y por disposición de la autoridad judicial, el cuerpo fue trasladado para su correspondiente examen médico forense, haciendo mención que la misma aún no está finalizada, por lo que los resultados definitivos sobre la causal de la muerte se conocerán una vez concluidos los estudios correspondientes. La investigación continúa avanzando bajo distintas hipótesis, no descartándose ninguna línea investigativa.

En el lugar fueron secuestrados la llave de ingreso al departamento y el teléfono celular de la fallecida, además de otros elementos considerados de interés para la causa, los cuales fueron hallados y secuestrados tras diligencias de allanamientos efectuadas en el marco investigativo. Asimismo, personal de la Dirección General de Delitos Complejos Económicos e Informáticos se encuentra trabajando en el análisis de dispositivos y registros tecnológicos vinculados al hecho, todo lo cual se encuentra a cargo y bajo directivas de la autoridad judicial interviniente.