Mocoretá: Tras persecución interprovincial secuestraron una camioneta robada, hay un demorado

Conforme a las primeras
averiguaciones, el hecho se inició alrededor de las 11:30 horas, cuando
personal policial de la provincia de Entre Ríos, que realizaba un control
vehicular en la zona de Cerrito (Chajarí), intentó identificar a una camioneta
–marca Ford Ranger-, cuyo conductor, luego de exhibir documentación del rodado,
pero negarse a acreditar su identidad, emprendió la fuga en dirección hacia
esta provincia.
Ante esta situación, se
implementó un operativo conjunto sobre la Ruta Nacional N° 14 con intervención
de efectivos de la Comisaría distrito 1° y 2° de Mocoretá, junto a personal de
Gendarmería Nacional. En este marco, a la altura del kilómetro 362 (Peaje
Piedritas), el vehículo realizó una maniobra evasiva en “U” y continuó su
huida, siendo seguido de cerca por los móviles intervinientes.
Finalmente, el rodado ingresó a
una quinta ubicada en el kilómetro 356, donde fue abandonado, dándose el
conductor a la fuga a pie. De inmediato se desplegó un operativo de rastrillaje
en la zona, con apoyo de Bomberos que utilizaron drones, posteriormente, y como
resultado de la continuidad de las tareas investigativas y de búsqueda, se
logró la aprehensión del sujeto en la zona de Colonia Buena Vista, en un
trabajo coordinado con personal de Prefectura Naval Argentina que también
colaboró en la búsqueda.
Cabe destacar que, tras las
averiguaciones realizadas, la camioneta registraba un pedido de secuestro
vigente por haber sido sustraída el pasado 04 de mayo en la localidad de City
Bell, partido de La Plata (Provincia de Buenos Aires), en el marco de una causa
por robo, lo que refuerza la presunción delictiva del accionar desplegado.
El aprehendido y la camioneta
secuestrada fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación
de Mocoretá, en tanto, se continúan con las actuaciones de rigor que
corresponden.