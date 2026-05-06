miércoles, 6 de mayo de 2026

Mocoretá: Tras persecución interprovincial secuestraron una camioneta robada, hay un demorado

Ayer 05-05-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito segunda de Mocoreta concretaron un importante procedimiento conjunto con otras fuerzas, que permitió recuperar un vehículo con pedido de secuestro y la aprehensión de su conductor, tras una persecución que se extendió entre las provincias de Entre Ríos y Corrientes.

Conforme a las primeras averiguaciones, el hecho se inició alrededor de las 11:30 horas, cuando personal policial de la provincia de Entre Ríos, que realizaba un control vehicular en la zona de Cerrito (Chajarí), intentó identificar a una camioneta –marca Ford Ranger-, cuyo conductor, luego de exhibir documentación del rodado, pero negarse a acreditar su identidad, emprendió la fuga en dirección hacia esta provincia.

Ante esta situación, se implementó un operativo conjunto sobre la Ruta Nacional N° 14 con intervención de efectivos de la Comisaría distrito 1° y 2° de Mocoretá, junto a personal de Gendarmería Nacional. En este marco, a la altura del kilómetro 362 (Peaje Piedritas), el vehículo realizó una maniobra evasiva en “U” y continuó su huida, siendo seguido de cerca por los móviles intervinientes.

Finalmente, el rodado ingresó a una quinta ubicada en el kilómetro 356, donde fue abandonado, dándose el conductor a la fuga a pie. De inmediato se desplegó un operativo de rastrillaje en la zona, con apoyo de Bomberos que utilizaron drones, posteriormente, y como resultado de la continuidad de las tareas investigativas y de búsqueda, se logró la aprehensión del sujeto en la zona de Colonia Buena Vista, en un trabajo coordinado con personal de Prefectura Naval Argentina que también colaboró en la búsqueda.

Cabe destacar que, tras las averiguaciones realizadas, la camioneta registraba un pedido de secuestro vigente por haber sido sustraída el pasado 04 de mayo en la localidad de City Bell, partido de La Plata (Provincia de Buenos Aires), en el marco de una causa por robo, lo que refuerza la presunción delictiva del accionar desplegado.

El aprehendido y la camioneta secuestrada fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación de Mocoretá, en tanto, se continúan con las actuaciones de rigor que corresponden.