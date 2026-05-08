Monte Caseros: Personas lesionadas en un siniestro vial

Según la información preliminar
obtenida, el siniestro se registró pasadas las 05:30 horas, la cual tuvo como
protagonistas a una camioneta -marca Ford Ranger- guiada por un hombre de 42
años de edad y una motocicleta -marca Keller Cronos Clasic de 110cc.- conducido
por un joven de 20 años de edad quien iba acompañado de un hombre mayor de
edad. Al respecto, los ocupantes del rodado menor fueron auxiliados y
trasladados al hospital local, donde el conductor de la motocicleta resulto con
lesiones graves por lo que fue derivado al Hospital Escuela de la Ciudad de
Corrientes, en tanto, el acompañante, tuvo lesiones de consideración.
En el lugar, se realizaron las
diligencias correspondientes, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno,
continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.