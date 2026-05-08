viernes, 8 de mayo de 2026

Monte Caseros: Personas lesionadas en un siniestro vial

En la madrugada de ayer 07-05-26 efectivos policiales de la Comisaría Distrito Primera de Monte Caseros, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de la calle Juan Domingo Peron S/N, donde por causas y circunstancias que se investigan, una camioneta y una motocicleta habrían colisionado, resultando dos personas lesionadas.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro se registró pasadas las 05:30 horas, la cual tuvo como protagonistas a una camioneta -marca Ford Ranger- guiada por un hombre de 42 años de edad y una motocicleta -marca Keller Cronos Clasic de 110cc.- conducido por un joven de 20 años de edad quien iba acompañado de un hombre mayor de edad. Al respecto, los ocupantes del rodado menor fueron auxiliados y trasladados al hospital local, donde el conductor de la motocicleta resulto con lesiones graves por lo que fue derivado al Hospital Escuela de la Ciudad de Corrientes, en tanto, el acompañante, tuvo lesiones de consideración.

En el lugar, se realizaron las diligencias correspondientes, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.