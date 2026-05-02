sábado, 2 de mayo de 2026

Operativo conjunto contra el narcomenudeo en Goya, hay dos personas detenidas

En la jornada de ayer 01-05-26, el marco de una investigación vinculada a la lucha contra el narcomenudeo, personal de la Comisaría distrito Primera de Goya, en trabajo conjunto con la DUOF de la Policía Federal Argentina, en cooperación con la Unidad fiscal interviniente, llevaron adelante un procedimiento que arrojó resultados positivos.

El operativo, denominado “Surubí Blanco”, se concretó luego de diferentes trabajos de investigación desplegados, que llevó a los policías hasta un inmueble ubicado en inmediaciones de calles Berón de Astrada y Riacho de la ciudad de Goya, donde, tras diligenciar la correspondiente orden de allanamiento y contando con la colaboración de personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la ciudad de Goya, se logró la detención de dos personas mayores de edad, tratándose de un hombre y una mujer.

Durante el procedimiento, los efectivos procedieron al secuestro de sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína y marihuana, además de una balanza de precisión, material de estiramiento, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo de distintas denominaciones, elementos que guardarían relación con la actividad ilícita de “narcomenudeo”.

Las personas detenidas y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, continuándose con las actuaciones de rigor que corresponden.