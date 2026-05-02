Operativo conjunto contra el narcomenudeo en Goya, hay dos personas detenidas

El operativo, denominado “Surubí
Blanco”, se concretó luego de diferentes trabajos de investigación desplegados,
que llevó a los policías hasta un inmueble ubicado en inmediaciones de calles
Berón de Astrada y Riacho de la ciudad de Goya, donde, tras diligenciar la
correspondiente orden de allanamiento y contando con la colaboración de
personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la ciudad de Goya, se logró la
detención de dos personas mayores de edad, tratándose de un hombre y una mujer.
Durante el procedimiento, los
efectivos procedieron al secuestro de sustancias estupefacientes, entre ellas
cocaína y marihuana, además de una balanza de precisión, material de
estiramiento, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo de distintas denominaciones,
elementos que guardarían relación con la actividad ilícita de “narcomenudeo”.
Las personas detenidas y los
elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial
competente, continuándose con las actuaciones de rigor que corresponden.