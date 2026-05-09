Operativos de control vehicular e identificación de personas en los controles camineros

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la jornada de ayer 08-05-26, efectivos Policiales de la Unidad Especial de Tránsito y Caminera -U.E.T. y C.- dependientes de la Dirección General de Seguridad Vial, llevaron a cabo operativos de contralor en puntos claves de acceso a esta ciudad.
Los operativos fueron llevados a
cabo en los distintos puntos camineros, dando inicio alrededor de las 16:30
horas, oportunidad, en que identificaron a varias personas, como así también
realizaron el control de documentaciones de diferentes rodados, labrando las
actas correspondientes en cada caso.
Al respecto, en cada unidad se continuaron con las demás diligencias de rigor.