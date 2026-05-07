jueves, 7 de mayo de 2026

Operativos de prevención durante la madrugada: Varios demorados y motos secuestradas

Durante la madrugada de hoy 07-05-26, en el marco de los lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía de la Provincia, llevaron adelante un importante operativo integral de prevención y seguridad en jurisdicción de la Comisaría 19°.

El despliegue conto con la participación de personal del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, del Comando Patrulla, Infantería, P.A.R., móviles y motocicletas de los distintos G.R.I.M., quienes realizaron recorridas estratégicas, controles vehiculares e identificación de personas en distintos sectores de dicha jurisdicción.

Como resultado del operativo, se procedió a la demora de 28 personas, entre ellas 27 hombres mayores de edad, un menor y una mujer mayor, quienes no contaban con documentación que acreditara identidad o se encontraban merodeando, observando domicilios y vehículos estacionados, generando intranquilidad entre los vecinos.

Asimismo, se concretó el secuestro preventivo de ocho motocicletas y dos bicicletas por falta de documentación correspondiente.

En el marco de los distintos procedimientos realizados durante la jornada, también fueron demoradas varias personas por diferentes situaciones vinculadas a la prevención del delito y alteración del orden público, entre ellas, un sujeto de 36 años de edad, en situación de calle que fue observado inspeccionando vehículos estacionados en la zona de Costanera Sur y Av. 3 de Abril; en tanto otro individuo de 32 años fue demorado en cercanías del Hospital Llano, quien se encontraba alterando el orden público y provocando a transeúntes en aparente estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias.

Todos los demorados fueron trasladados a las dependencias jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con las diligencias de rigor.