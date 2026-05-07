Operativos de prevención durante la madrugada: Varios demorados y motos secuestradas

El despliegue conto con la
participación de personal del Departamento de Distritos Policiales y Unidades
Operativas, del Comando Patrulla, Infantería, P.A.R., móviles y motocicletas de
los distintos G.R.I.M., quienes realizaron recorridas estratégicas, controles
vehiculares e identificación de personas en distintos sectores de dicha
jurisdicción.
Como resultado del operativo, se
procedió a la demora de 28 personas, entre ellas 27 hombres mayores de edad, un
menor y una mujer mayor, quienes no contaban con documentación que acreditara
identidad o se encontraban merodeando, observando domicilios y vehículos
estacionados, generando intranquilidad entre los vecinos.
Asimismo, se concretó el
secuestro preventivo de ocho motocicletas y dos bicicletas por falta de
documentación correspondiente.
En el marco de los distintos
procedimientos realizados durante la jornada, también fueron demoradas varias
personas por diferentes situaciones vinculadas a la prevención del delito y
alteración del orden público, entre ellas, un sujeto de 36 años de edad, en
situación de calle que fue observado inspeccionando vehículos estacionados en
la zona de Costanera Sur y Av. 3 de Abril; en tanto otro individuo de 32 años
fue demorado en cercanías del Hospital Llano, quien se encontraba alterando el
orden público y provocando a transeúntes en aparente estado de ebriedad o bajo
efectos de sustancias.
Todos los demorados fueron
trasladados a las dependencias jurisdiccionales correspondientes, donde se
continuaron con las diligencias de rigor.