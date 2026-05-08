Paso de la Patria: Hallaron y secuestraron un horno eléctrico y un reel que se encontraban abandonados

En la madrugada de hoy 08-05-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Segunda de Paso de la Patria, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, lograron secuestrar distintos elementos que habían sido hallados en una zona de espesa vegetación.
El procedimiento permitió el
secuestro preventivo de un horno eléctrico y un reel de pesca, elementos que
actualmente se encuentran bajo resguardo policial, mientras se realizan las
averiguaciones correspondientes para establecer su legítima procedencia y
propiedad, en este sentido se solicita a aquellas personas que hayan sufrido la
sustracción o extravío de pertenencias similares en la localidad de Paso de la
Patria, que se acerquen a la citada comisaría.
Al respecto en la citada
dependencia policial se prosigue con los trámites que corresponden.