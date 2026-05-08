viernes, 8 de mayo de 2026

Paso de los Libres: Demoran a un menor tras un hecho delictivo

En la mañana de ayer 07-05-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito 1ra. de Paso de los Libres, realizando sus labores específicas de prevención, identificaron a un joven menor de edad, quien llevaba varias cosas de dudosa procedencia, las cuales, posteriormente resultaron haber sido sustraídas recientemente.

El procedimiento fue realizado cerca de las 06:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban por calle Coronel López a la altura 800 aproximadamente, donde divisaron a una persona llevando mochilas y bolsas de residuos, por lo que, al ser identificado como – alias Canano- y exhibir las bolsas, se observó que llevaba numerosas prendas de vestir, zapatillas, juguetes, entre otras cosas, las cuales no supo justificar su procedencia, siendo demorado y los elementos secuestrados preventivamente.

Posteriormente y continuando con la línea investigativa tomaron conocimiento que las pertenencias secuestradas previamente, serían las sustraídas de un local ubicado en las inmediaciones.

En este contexto y con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, se iniciaron actuaciones judiciales, trasladando los elementos secuestrados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites correspondientes.