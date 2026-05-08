Paso de los Libres: Demoran a un menor tras un hecho delictivo

El procedimiento fue realizado
cerca de las 06:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban por calle
Coronel López a la altura 800 aproximadamente, donde divisaron a una persona
llevando mochilas y bolsas de residuos, por lo que, al ser identificado como –
alias Canano- y exhibir las bolsas, se observó que llevaba numerosas prendas de
vestir, zapatillas, juguetes, entre otras cosas, las cuales no supo justificar
su procedencia, siendo demorado y los elementos secuestrados preventivamente.
Posteriormente y continuando con
la línea investigativa tomaron conocimiento que las pertenencias secuestradas
previamente, serían las sustraídas de un local ubicado en las inmediaciones.
En este contexto y con la
intervención de la Unidad Fiscal en turno, se iniciaron actuaciones judiciales,
trasladando los elementos secuestrados a la citada dependencia, donde se
continuaron con los trámites correspondientes.