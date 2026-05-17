Paso de los Libres: Importante despliegue preventivo del GRIM durante la madrugada

Las tareas se desarrollaron entre
las 21:00 y las 07:00 horas en distintos sectores de la ciudad, abarcando las
jurisdicciones de las comisarías Primera, Segunda y Tercera, incluyendo zona
céntrica, costanera, puentes, paseos costeros, supermercados, colegios y
comercios.
Durante los operativos se
identificaron 43 personas, 34 motocicletas y 13 automóviles, registrándose
además la demora de un joven de 19 años tras un procedimiento realizado por una
riña ocurrida en inmediaciones de avenida Mitre y Maestro Llanes.
Finalmente, también se implementaron puestos preventivos para la desconcentración en inmediaciones de locales bailables de la ciudad, finalizando todo el dispositivo sin registrarse novedades de gravedad.