domingo, 17 de mayo de 2026

Paso de los Libres: Importante despliegue preventivo del GRIM durante la madrugada

Durante la noche de ayer sábado y madrugada de hoy 17-05-26, en el marco de las directivas impartidas por la Jefatura de Policía y diagramada por la Unidad Regional IV, efectivos del Grupo GRIM de Paso de los Libres realizaron un amplio operativo de prevención, control e identificación de personas y vehículos.

Las tareas se desarrollaron entre las 21:00 y las 07:00 horas en distintos sectores de la ciudad, abarcando las jurisdicciones de las comisarías Primera, Segunda y Tercera, incluyendo zona céntrica, costanera, puentes, paseos costeros, supermercados, colegios y comercios.

Durante los operativos se identificaron 43 personas, 34 motocicletas y 13 automóviles, registrándose además la demora de un joven de 19 años tras un procedimiento realizado por una riña ocurrida en inmediaciones de avenida Mitre y Maestro Llanes.

Finalmente, también se implementaron puestos preventivos para la desconcentración en inmediaciones de locales bailables de la ciudad, finalizando todo el dispositivo sin registrarse novedades de gravedad.