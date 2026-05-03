Paso de los Libres: La Policía recuperó elementos denunciados como sustraídos, hay un demorado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Segunda de Paso de los Libres, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo -supuesto hurto- registrado días atrás y por el cual en la jornada de ayer 02-05-26, finalmente lograron recuperar los elementos denunciados como sustraídos y demorar a un joven mayor de edad, sindicado como el presunto autor del hecho.
El procedimiento, lo concretaron
los mencionados efectivos, logrando en principio identificar al presunto autor,
siendo un mayor de 23 años de edad, alias “junior” quien ya se encontraba
ofreciendo para la venta los elementos denunciados como sustraídos, por lo que
fue demorado; así mismo fueron secuestrados una mochila, un paraguas, un
colchón inflable, una paleta de pádel, un par de zapatilla y un inflable para
piscina.
Al respecto, la persona demorada
y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y
trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias
del caso.