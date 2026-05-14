Paso de los Libres: La Policía recuperó una bicicleta recientemente sustraída, hay un demorado

Personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Tercera de Paso de los Libres, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, dieron inicio a actuaciones investigativas en relación a un hecho delictivo -supuesto hurto- registrado en la vía pública, donde persona desconocida sustrajo una bicicleta rodado 29.
Por el hecho, los mencionados
efectivos junto al personal de la Comisaria de Distrito 1ra, tras el análisis
de cámaras de seguridad y otras diligencias realizadas, lograron en la tarde de
ayer 13-05-26, finalmente identificar al presunto autor, siendo un mayor de 47
años de edad, quien fue demorado junto al rodado denunciado como sustraído.
La persona demorada y la
bicicleta secuestrada fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas
hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.