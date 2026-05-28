Paso de los Libres: La Policía recuperó una bicicleta robada, además identificó al presunto autor del hecho

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito 2da. De Paso de los Libres, en el marco de una causa judicial que se investiga por – supuesto Hurto- con la intervención de la Unidad Fiscal, luego de realizar una eficaz tarea de investigación, lograron identificar al presunto autor del hecho y recuperar una bicicleta, la cual, fuera denunciada como sustraída.
El procedimiento fue realizado por los citados
efectivos luego de tomar conocimiento de la sustracción de una bicicleta –
marca Kuwara, rodado 29”-, por lo que, tras varias tareas investigativas,
lograron identificar a un joven menor de edad, quien estaría sindicado como
presunto autor del hecho, además, recuperaron el rodado denunciado como
sustraído.
La bicicleta recuperada fue puesta a disposición de
las autoridades judiciales correspondientes y trasladada a la citada
dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.