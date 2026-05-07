Paso de los Libres: La Policía recuperó elementos robados recientemente

El procedimiento lo realizaron en
la jornada de ayer 06-05-26, luego de tomar conocimiento de la sustracción de
diversos electrodomésticos que se encontraba en un domicilio, por lo que ante
tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso
trabajo de investigación, logrando de esta manera hallar y recuperar en el
Barrio Ombucito de esa Ciudad, los siguientes elementos: tres televisores Smart
TV de 43 pulgadas -marca Ken Brown-,
tres auriculares inalámbricos -marca Euro Sound-, una licuadora -marca
Winco-, dos pavas eléctricas, dos planchitas de cabello, tres secadoras de
cabello -marca Eurobeoty-, tres rasuradoras de cabello -marca Eurobeoty-, los
cuales guardarían relación con el hecho.
Lo recuperado fueron puestos a
disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.