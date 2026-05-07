jueves, 7 de mayo de 2026

Paso de los Libres: La Policía recuperó elementos robados recientemente

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Paso de Los Libres, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar diversos elementos que fueron denunciados como sustraídos.

El procedimiento lo realizaron en la jornada de ayer 06-05-26, luego de tomar conocimiento de la sustracción de diversos electrodomésticos que se encontraba en un domicilio, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación, logrando de esta manera hallar y recuperar en el Barrio Ombucito de esa Ciudad, los siguientes elementos: tres televisores Smart TV de 43 pulgadas -marca Ken Brown-,  tres auriculares inalámbricos -marca Euro Sound-, una licuadora -marca Winco-, dos pavas eléctricas, dos planchitas de cabello, tres secadoras de cabello -marca Eurobeoty-, tres rasuradoras de cabello -marca Eurobeoty-, los cuales guardarían relación con el hecho.

Lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.