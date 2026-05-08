Paso de los Libres: La Policía recuperó elementos sustraídos, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron
pasadas las 04:30 horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de un
teléfono celular -marca Motorola modelo G15- y un termo térmico, por lo que
ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso
trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando
hallar y recuperar en calles Yatay y Tucumán de esa ciudad los elementos
recientemente sustraídos, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto
autor del hecho, un joven de 18 años de edad.
El joven y lo recuperado fueron
puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que
corresponden.