viernes, 8 de mayo de 2026

Paso de los Libres: La Policía recuperó elementos sustraídos, hay un demorado

En horas de la madrugada de hoy 08-05-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Paso de los Libres, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar elementos recientemente sustraídos y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 04:30 horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de un teléfono celular -marca Motorola modelo G15- y un termo térmico, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando hallar y recuperar en calles Yatay y Tucumán de esa ciudad los elementos recientemente sustraídos, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven de 18 años de edad.

El joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.