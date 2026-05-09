Paso de los Libres: La Policía recuperó una motocicleta robada

En la jornada de ayer 08-05-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de los Libres, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída.
El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Honda
modelo CG Titán 150c.c- que se encontraba en la vereda de un domicilio, por tal
circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de
investigación, logrando de esta manera hallar y recuperar dicho rodado
recientemente sustraído.
Lo recuperado fueron puestos a
disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.