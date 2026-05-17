domingo, 17 de mayo de 2026

Paso de los Libres: Policías rescataron a un hombre durante el incendio de una vivienda

En horas de la madrugada de hoy 17-05-26, efectivos policiales del Grupo GRIM de Paso de los Libres protagonizaron un importante rescate durante el incendio de una vivienda registrado en esa ciudad.

Conforme a las primeras averiguaciones, el hecho ocurrió alrededor de la 01:00 horas, cuando personal policial fue alertado por el sistema de emergencias 911 sobre un incendio que se desarrollaba en una vivienda ubicada en inmediaciones de avenida Belgrano y avenida Di Tomaso.

Al arribar al lugar, los efectivos motorizados del GRIM procedieron inmediatamente a cortar la circulación vehicular y verificar si existían personas en riesgo. En esas circunstancias constataron que un hombre de 77 años, habría quedado atrapado dentro de una vivienda lindante, debido a que las llamas impedían su salida.

Ante la urgencia de la situación, dos efectivos de dicha división y otro policía con prestación de servicio en la Comisaría distrito Tercera que ocasionalmente se encontraba en la zona, ingresaron al inmueble a través de una ventana que da hacia avenida Belgrano, debiendo romper el vidrio para poder acceder y posteriormente rescatar al ciudadano, quien fue puesto a salvo con ayuda del personal de Bomberos que también acudieron al lugar.

En ese marco, a escasos minutos arribó una dotación de Bomberos Voluntarios, quienes lograron extinguir el foco ígneo.

Al respecto, solo se registraron daños materiales, en tanto, en la comisaría jurisdiccional se prosigue con los tramites que corresponden.