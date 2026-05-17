Paso de los Libres: Policías rescataron a un hombre durante el incendio de una vivienda

Conforme a las primeras
averiguaciones, el hecho ocurrió alrededor de la 01:00 horas, cuando personal
policial fue alertado por el sistema de emergencias 911 sobre un incendio que
se desarrollaba en una vivienda ubicada en inmediaciones de avenida Belgrano y
avenida Di Tomaso.
Al arribar al lugar, los
efectivos motorizados del GRIM procedieron inmediatamente a cortar la
circulación vehicular y verificar si existían personas en riesgo. En esas
circunstancias constataron que un hombre de 77 años, habría quedado atrapado
dentro de una vivienda lindante, debido a que las llamas impedían su salida.
Ante la urgencia de la situación,
dos efectivos de dicha división y otro policía con prestación de servicio en la
Comisaría distrito Tercera que ocasionalmente se encontraba en la zona,
ingresaron al inmueble a través de una ventana que da hacia avenida Belgrano,
debiendo romper el vidrio para poder acceder y posteriormente rescatar al
ciudadano, quien fue puesto a salvo con ayuda del personal de Bomberos que
también acudieron al lugar.
En ese marco, a escasos minutos
arribó una dotación de Bomberos Voluntarios, quienes lograron extinguir el foco
ígneo.
Al respecto, solo se registraron daños materiales, en tanto, en la comisaría jurisdiccional se prosigue con los tramites que corresponden.