sábado, 16 de mayo de 2026

Paso de los Libres: Recuperan un automóvil que fue robado en Bs. As., hay una mujer detenida

En horas de la tarde del jueves 14-05-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Tercera de Paso de los Libres, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención lograron el secuestro de un automóvil, el cual poseía pedido de secuestro por parte de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires.

El procedimiento, lo concretaron alrededor de las 18:00 horas, en inmediaciones de Avenida Belgrano y calle Placido Martínez, oportunidad en que procedieron a la identificación de una mujer mayor de 30 años de edad quien circulaba a bordo de un automóvil -marca Renault modelo Kwid-, el cual, según las primeras averiguaciones realizadas se logró determinar que poseía pedido de secuestro por supuesto Robo, registrado en la provincia de Buenos Aires.

El rodado secuestrado y la mujer identificada fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria de Distrito a fin de continuar con las diligencias del caso.