Paso de los Libres: Recuperan una moto robada

Efectivos policiales dependientes
de la Comisaria de Distrito Segunda de Paso de los Libres llevaron adelante
tareas investigativas en relación a un hecho delictivo, supuesto hurto
registrado en un domicilio ubicado en el Barrio 50 Viviendas, donde persona
desconocida sustrajo una motocicleta de 110cc.
A raíz del hecho, los mencionados
efectivos lograron tras un allanamiento realizado en una casilla ubicada en el
barrio La Torcaza -inmediaciones al domicilio antes mencionado- hallar y
secuestrar el rodado denunciado como sustraído, tratándose de una marca Corven
de 110cc, la cual fue puesta a disposición de la justicia.
La motocicleta, fue trasladada hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.