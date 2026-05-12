martes, 12 de mayo de 2026

Paso de los Libres: Recuperan una moto robada

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Segunda de Paso de los Libres llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo, supuesto hurto registrado en un domicilio ubicado en el Barrio 50 Viviendas, donde persona desconocida sustrajo una motocicleta de 110cc.

A raíz del hecho, los mencionados efectivos lograron tras un allanamiento realizado en una casilla ubicada en el barrio La Torcaza -inmediaciones al domicilio antes mencionado- hallar y secuestrar el rodado denunciado como sustraído, tratándose de una marca Corven de 110cc, la cual fue puesta a disposición de la justicia.

La motocicleta, fue trasladada hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.