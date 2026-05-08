Personas demoradas y elementos secuestrados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
fue concretado por personal del GRIM IV alrededor de la 01:00 horas, cuando
encontrándose en calles Las Violetas y Carlos Lamas demoraron a un hombre
identificado como, alias “Huerfanito” –mayor de edad-, quien se encontraba
observando domicilios de la zona y no contaba con documentación que acreditara
su identidad.
Posteriormente, cerca de las
02:00 horas, en inmediaciones de calles Los Tulipanes y Ballerini, procedieron
a la demora de un sujeto de alias “Pepe” –mayor de edad-, quien también
merodeaba observando viviendas y carecía de documentación personal.
Por otra parte, efectivos del
GRIM III realizaron un procedimiento cerca de las 03:30 horas en inmediaciones
de calle Estados Unidos y Pasaje Cartero de esta ciudad, donde demoraron a un
joven de 19 años de edad, quien al advertir la presencia policial intentó darse
a la fuga, el sujeto se movilizaba en una bicicleta tipo playera, cuya
propiedad no pudo justificar, por lo que se procedió al secuestro preventivo
del rodado.
Asimismo, personal del GRIM V
demoró a un sujeto mayor de edad, en avenida Santa Catalina y calle
Comechingones, luego de ser observado merodeando domicilios y vehículos
estacionados, generando intranquilidad en vecinos de la zona, hallando entre
sus pertenencias, un cuchillo -tipo Tramontina- de aproximadamente 20
centímetros, cuya portación tampoco pudo justificar.
Las personas demoras y lo
secuestrado fueron trasladados, a las comisarías jurisdiccionales, donde se
prosigue con los tramites de cada caso.