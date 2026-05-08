viernes, 8 de mayo de 2026

Personas demoradas y elementos secuestrados en diferentes procedimientos

Durante la madrugada de hoy 08-05-26, en el marco de las tareas preventivas desplegadas por distintas divisiones del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), efectivos policiales realizaron durante la madrugada diversos procedimientos en distintos barrios de la capital, que derivaron en la demora de varias personas y el secuestro preventivo de elementos de dudosa procedencia y armas blancas.

El primero de los procedimientos fue concretado por personal del GRIM IV alrededor de la 01:00 horas, cuando encontrándose en calles Las Violetas y Carlos Lamas demoraron a un hombre identificado como, alias “Huerfanito” –mayor de edad-, quien se encontraba observando domicilios de la zona y no contaba con documentación que acreditara su identidad.  

Posteriormente, cerca de las 02:00 horas, en inmediaciones de calles Los Tulipanes y Ballerini, procedieron a la demora de un sujeto de alias “Pepe” –mayor de edad-, quien también merodeaba observando viviendas y carecía de documentación personal.

Por otra parte, efectivos del GRIM III realizaron un procedimiento cerca de las 03:30 horas en inmediaciones de calle Estados Unidos y Pasaje Cartero de esta ciudad, donde demoraron a un joven de 19 años de edad, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga, el sujeto se movilizaba en una bicicleta tipo playera, cuya propiedad no pudo justificar, por lo que se procedió al secuestro preventivo del rodado.

Asimismo, personal del GRIM V demoró a un sujeto mayor de edad, en avenida Santa Catalina y calle Comechingones, luego de ser observado merodeando domicilios y vehículos estacionados, generando intranquilidad en vecinos de la zona, hallando entre sus pertenencias, un cuchillo -tipo Tramontina- de aproximadamente 20 centímetros, cuya portación tampoco pudo justificar.

Las personas demoras y lo secuestrado fueron trasladados, a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.