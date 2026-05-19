Perugorria: Un hombre fue aprehendido por maltrato animal

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, iniciaron actuaciones en el marco de una causa por supuesto maltrato animal, tras un procedimiento realizado en la localidad de Perugorria.
El hecho fue denunciado por una persona, quien manifestó haber
sorprendido a un hombre que resultó ser de 42 años en circunstancias
presuntamente vinculadas al abuso de un animal canino, en un inmueble de esa
localidad.
Tras tomar conocimiento del caso, los policías se constituyeron en el
lugar junto a una médica veterinaria, quienes realizaron las constataciones
correspondientes, siendo puesto a disposición del fiscal de turno.
El hombre aprehendido fue trasladado a la Comisaría Primera de Curuzú Cuatiá, donde se continúan con las diligencias de rigor, con intervención de la Unidad Fiscal Rural, Ambiental y Contra el Maltrato Animal.