Policías lograron salvar la vida de una niña de 8 años

En horas de la mañana de ayer 13-05-26, efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida (G.I.R.), más precisamente el Oficial Auxiliar Dario Arturo Navarro García y el Sargento Guillermo Meza, momentos en que realizaban recorridas de prevención, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, solicitando presencia policial en inmediaciones del barrio Quilmes, por calle Juan Manuel de Rosas al 400 aproximadamente, donde una menor de edad se encontraba desvanecida y con dificultad para respirar.
Por tal motivo, los uniformados acudieron rápidamente al lugar, donde observaron a una mujer solicitando desesperadamente auxilio, manifestando que su hija de 8 años de edad no respiraba y no presentaba señales de vida. Ante esta situación, de manera inmediata el Oficial Auxiliar Navarro García tomó a la menor y comenzó a practicar maniobras de reanimación, mientras que el chofer del móvil policial coordinaba vía radial con el SIS 911 la apertura de un cordón sanitario para agilizar el traslado hacia el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”.
Durante el trayecto y mientras continuaban las maniobras de asistencia, la menor reaccionó favorablemente, aunque presentaba un cuadro de desorientación y mareos, siendo posteriormente asistida de manera inmediata por profesionales de salud en el citado hospital, donde quedó internada en observación para la realización de estudios médicos de mayor complejidad.
Posteriormente, familiares de la menor informaron que la niña se encontraba fuera de peligro, permaneciendo igualmente bajo control médico preventivo.
La oportuna intervención, capacitación y profesional accionar del personal policial resultaron fundamentales para preservar la vida de la menor.