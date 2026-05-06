miércoles, 6 de mayo de 2026

Ramada Paso: La Policía secuestró 500 kg. de carne en mal estado

En la jornada de ayer efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar –destacamento Ramada Paso, en el marco de controles sanitarios y comerciales, llevaron adelante un operativo conjunto en la localidad de Ramada Paso, con la colaboración de áreas de Bromatología y Zoonosis municipal, procediendo al secuestro de más de 500 kg de carne en mal estado y no apta para el consumo humano.

El procedimiento se realizó en un comercio ubicado sobre Ruta Nacional N° 12,  donde personal policial y el médico veterinario interviniente inspeccionaron las cámaras frigoríficas del lugar, donde se constató la presencia de una importante cantidad de productos cárnicos y chacinados en avanzado estado de descomposición, con fuertes olores nauseabundos y sin condiciones aptas para el consumo humano. Entre los elementos hallados se contabilizaron chorizos, grasa, cebo, menudencias, carne vacuna y pollo, totalizando más de 524 kilogramos.

Asimismo, se verificó que los responsables del comercio no contaban con la correspondiente habilitación comercial ni con libreta sanitaria vigente.

Ante esta situación, se dio intervención a la autoridad judicial competente, disponiéndose el inicio de actuaciones por supuesta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino, el secuestro preventivo de la totalidad de la mercadería.

Al respecto en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites que corresponden.