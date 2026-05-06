Ramada Paso: La Policía secuestró 500 kg. de carne en mal estado

El procedimiento se realizó en un
comercio ubicado sobre Ruta Nacional N° 12,
donde personal policial y el médico veterinario interviniente
inspeccionaron las cámaras frigoríficas del lugar, donde se constató la presencia
de una importante cantidad de productos cárnicos y chacinados en avanzado
estado de descomposición, con fuertes olores nauseabundos y sin condiciones
aptas para el consumo humano. Entre los elementos hallados se contabilizaron
chorizos, grasa, cebo, menudencias, carne vacuna y pollo, totalizando más de
524 kilogramos.
Asimismo, se verificó que los
responsables del comercio no contaban con la correspondiente habilitación
comercial ni con libreta sanitaria vigente.
Ante esta situación, se dio
intervención a la autoridad judicial competente, disponiéndose el inicio de
actuaciones por supuesta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino,
el secuestro preventivo de la totalidad de la mercadería.
Al respecto en la citada
dependencia policial se prosigue con los trámites que corresponden.