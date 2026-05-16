sábado, 16 de mayo de 2026

Recuperan elementos robados de un automóvil

En la mañana de hoy 16-05-26, efectivos policiales del Comando Patrulla dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, tras ser alertados por un transeúnte, lograron en un rápido y eficaz accionar, recuperar varios elementos sustraídos recientemente.

El procedimiento se concretó pasadas las 06:00 horas, cuando encontrándose por la intersección de las Avenidas Juan Ramon Vidal y Cazadores Correntinos, los citados efectivos son alertados acerca de una persona que estaría sustrayendo elementos del interior de un vehículo automotor, rápidamente y tras realizar un rastrillaje por las inmediaciones, observaron a una persona quien al notar la presencia policial abandona en la vía pública una rueda – rodado 14”- y una lleva cruz, logrando perderse de vista por calle Larrea, procediendo al secuestro de dichos elementos.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la Comisaria 8va. Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.