Recuperan elementos robados de un automóvil

El procedimiento se concretó pasadas
las 06:00 horas, cuando encontrándose por la intersección de las Avenidas Juan
Ramon Vidal y Cazadores Correntinos, los citados efectivos son alertados acerca
de una persona que estaría sustrayendo elementos del interior de un vehículo
automotor, rápidamente y tras realizar un rastrillaje por las inmediaciones,
observaron a una persona quien al notar la presencia policial abandona en la
vía pública una rueda – rodado 14”- y una lleva cruz, logrando perderse de
vista por calle Larrea, procediendo al secuestro de dichos elementos.
Lo recuperado fue puesto a
disposición de la justicia y trasladado a la Comisaria 8va. Urbana, donde se
continuaron con los tramites de rigor.