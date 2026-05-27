miércoles, 27 de mayo de 2026

Recuperan un televisor recientemente sustraído

Efectivos policiales de la Comisaria Décimo Séptima Urbana, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo en una vivienda, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar un televisor que fuera recientemente sustraído.

El procedimiento lo realizaron luego de que el personal policial tomara conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, sobre un presunto hecho delictivo ocurrido en un domicilio ubicado calle 32 entre Zaragoza y Costanera Norte, por lo que ante tal los uniformados se dirigieron al lugar donde tras un rápido despliegue y un intenso patrullaje por la zona, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar el de televisor de 43 pulgadas -marca Philips- recientemente sustraído, en un terreno baldío ubicado en las inmediaciones.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.