Recuperan un televisor recientemente sustraído

El procedimiento lo realizaron luego de que el personal
policial tomara conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911,
sobre un presunto hecho delictivo ocurrido en un domicilio ubicado calle 32
entre Zaragoza y Costanera Norte, por lo que ante tal los uniformados se
dirigieron al lugar donde tras un rápido despliegue y un intenso patrullaje por
la zona, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar el de televisor de 43
pulgadas -marca Philips- recientemente sustraído, en un terreno baldío ubicado
en las inmediaciones.
Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad
fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se
prosigue con los trámites que corresponden.