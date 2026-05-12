martes, 12 de mayo de 2026

Recuperan una moto robada y demoran a cinco personas vinculadas a distintos hechos delictivos

Efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal, en el marco de tareas investigativas vinculadas a diferentes ilícitos en colaboración con la unidad fiscal interviniente, concretaron un importante procedimiento, donde lograron recuperar una motocicleta con pedido de secuestro, aprehender a cinco personas que estarían presuntamente vinculadas a estos hechos delictivo y secuestraron un automóvil y otras cosas de interés.

Las distintas tareas investigativas llevaron a los mencionados policías a detectar la presunta comercialización de una motocicleta -marca Zanella ZB-, a través de una red social, la cual aparentemente registraba pedido de secuestro ya que habría sido denunciada como sustraída días atrás en esta ciudad capital.

En este marco, el personal policial pacto un encuentro para concretar la operación en inmediaciones de calles República del Líbano y Lamadrid, haciéndose pasar por presuntos compradores, tal es así que al lugar arribaron dos mujeres a bordo de una motocicleta, quienes fueron inmediatamente demoradas, mientras que un automóvil -marca Chevrolet modelo Corsa- aparentemente realizaba tareas de apoyo y vigilancia de la maniobra, estos al notar la presencia policial emprendieron su fuga, iniciándose un seguimiento controlado con la colaboración del Sistema Integral de Seguridad 911, logrando finalmente detener la marcha del rodado y la demora de sus ocupantes.

Cabe señalar que fueron aprehendidas cinco personas -tres hombres y dos mujeres- mayores de edad y se procedió al secuestro de una motocicleta -marca Zanela modelo ZB- un automóvil Chevrolet Corsa utilizado como vehículo de apoyo, dinero en efectivo, diversos teléfonos celulares, un elemento metálico denominado como “chupete”, utilizado presuntamente para violentar sistemas de encendido de motocicletas y un alicate corta candado.

Al respecto, las personas aprehendidas junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladadas a la citada dependencia policial, donde se continúan con las diligencias del caso.