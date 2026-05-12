Recuperan una moto robada y demoran a cinco personas vinculadas a distintos hechos delictivos

Las distintas tareas
investigativas llevaron a los mencionados policías a detectar la presunta
comercialización de una motocicleta -marca Zanella ZB-, a través de una red
social, la cual aparentemente registraba pedido de secuestro ya que habría sido
denunciada como sustraída días atrás en esta ciudad capital.
En este marco, el personal
policial pacto un encuentro para concretar la operación en inmediaciones de
calles República del Líbano y Lamadrid, haciéndose pasar por presuntos
compradores, tal es así que al lugar arribaron dos mujeres a bordo de una
motocicleta, quienes fueron inmediatamente demoradas, mientras que un automóvil
-marca Chevrolet modelo Corsa- aparentemente realizaba tareas de apoyo y
vigilancia de la maniobra, estos al notar la presencia policial emprendieron su
fuga, iniciándose un seguimiento controlado con la colaboración del Sistema
Integral de Seguridad 911, logrando finalmente detener la marcha del rodado y
la demora de sus ocupantes.
Cabe señalar que fueron
aprehendidas cinco personas -tres hombres y dos mujeres- mayores de edad y se
procedió al secuestro de una motocicleta -marca Zanela modelo ZB- un automóvil
Chevrolet Corsa utilizado como vehículo de apoyo, dinero en efectivo, diversos
teléfonos celulares, un elemento metálico denominado como “chupete”, utilizado
presuntamente para violentar sistemas de encendido de motocicletas y un alicate
corta candado.
Al respecto, las personas
aprehendidas junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la
autoridad fiscal interviniente, siendo trasladadas a la citada dependencia
policial, donde se continúan con las diligencias del caso.