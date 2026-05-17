Recuperaron una bicicleta sustraída, hay un demorado

El ilícito fue denunciado ayer,
alrededor de las 23:00 horas y habría ocurrido en un domicilio ubicado por
calle Ayolas al 3100, en inmediaciones de Magallanes, donde personas
desconocidas habrían saltado el muro perimetral de la propiedad e ingresado al
patio del inmueble para sustraer una bicicleta de dama antigua.
Tras tomar conocimiento del
hecho, personal policial emitió la correspondiente alerta a los móviles en
circulación y puestos camineros, además de dar intervención a las distintas
áreas investigativas de la Policía de Corrientes. Como resultado de las tareas
investigativas desplegadas, posteriormente se logró recuperar el rodado
denunciado como sustraído y demorar al presunto autor del hecho, un hombre
mayor de edad.
La bicicleta recuperada junto al
sujeto fue puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en
tanto, en la citada comisaría se continúan con las diligencias y actuaciones
correspondientes en torno al caso.