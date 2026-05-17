domingo, 17 de mayo de 2026

Recuperaron una bicicleta sustraída, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Segunda lograron recuperar una bicicleta que había sido sustraída en el marco de un hecho de hurto por escalamiento ocurrido en una vivienda de esta ciudad.

El ilícito fue denunciado ayer, alrededor de las 23:00 horas y habría ocurrido en un domicilio ubicado por calle Ayolas al 3100, en inmediaciones de Magallanes, donde personas desconocidas habrían saltado el muro perimetral de la propiedad e ingresado al patio del inmueble para sustraer una bicicleta de dama antigua.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal policial emitió la correspondiente alerta a los móviles en circulación y puestos camineros, además de dar intervención a las distintas áreas investigativas de la Policía de Corrientes. Como resultado de las tareas investigativas desplegadas, posteriormente se logró recuperar el rodado denunciado como sustraído y demorar al presunto autor del hecho, un hombre mayor de edad.

La bicicleta recuperada junto al sujeto fue puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada comisaría se continúan con las diligencias y actuaciones correspondientes en torno al caso.