jueves, 7 de mayo de 2026

San Cosme: La Policía secuestró una moto denunciada como sustraída en la Ciudad de Corrientes

En la tarde de ayer 06-05-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Cosme junto a sus pares de la División de Investigación Criminal, circunstancias en que se encontraban realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, secuestraron una motocicleta vinculada a un hecho que se investiga.

El procedimiento se concretó alrededor de las 16:00 horas, cuando los citados efectivos se hallaban en inmediaciones del Boquerón y Paraje Ensenadita, donde divisaron a una persona a bordo de una motocicleta – marca Honda Wave 110 cc. quien al notar la presencia policial ingresa por Ruta Nacional Nº12 hacia la localidad de Paso de la Patria, abandonando el rodado entre los pastizales, dándose a la fuga y perdiéndose de vista. Procediendo posteriormente al secuestro de la misma, la cual, tras las primeras averiguaciones, resulto haber sido denunciada como sustraída en la Ciudad de Corrientes Capital.

Al respecto, la motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias de rigor.