San Cosme: La Policía secuestró una moto denunciada como sustraída en la Ciudad de Corrientes

El procedimiento se concretó
alrededor de las 16:00 horas, cuando los citados efectivos se hallaban en
inmediaciones del Boquerón y Paraje Ensenadita, donde divisaron a una persona a
bordo de una motocicleta – marca Honda Wave 110 cc. quien al notar la presencia
policial ingresa por Ruta Nacional Nº12 hacia la localidad de Paso de la
Patria, abandonando el rodado entre los pastizales, dándose a la fuga y
perdiéndose de vista. Procediendo posteriormente al secuestro de la misma, la
cual, tras las primeras averiguaciones, resulto haber sido denunciada como
sustraída en la Ciudad de Corrientes Capital.
Al respecto, la motocicleta
recuperada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada
dependencia, donde se continuaron con las diligencias de rigor.