San Cosme: Recuperan elementos sustraídos recientemente, hay un demorado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito San Cosme, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo -supuesto hurto- registrado días atrás en una obra en construcción ubicado por Avenida Cocomarola de esa localidad.
Por el hecho, finalmente los mencionados efectivos lograron hallar y
secuestrar un total de 08 hierros que habrían sido denunciados como sustraídos,
así también, continuando con la línea investigativa lograron la demora de un
hombre alias “ñeri” quien estaría presuntamente relacionado con el hecho.
El demorado y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.