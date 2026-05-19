San Cosme: Tres personas fueron demoradas por supuesta usurpación y la restante por presentar requerimientos judiciales

El procedimiento se inició tras
la denuncia de una persona, quien manifestó que personas desconocidas habrían
ingresado y ocupado un inmueble de su propiedad. Ante tal circunstancia se puso
en conocimiento de la fiscalía en turno, quien dispuso la intervención policial
y la aprehensión de los involucrados.
Por lo que de forma inmediata se
constituyen en el lugar, procediendo a la demora de dos mujeres y un hombre
-mayores de edad-, además del secuestro de carpas, palos, postes, palas y otros
elementos de interés para la causa.
Cabe señalar que para el
desarrollo del operativo se contó con la colaboración de personal de la Brigada
de Investigaciones de la Unidad regional N°1 San Luis del Palmar, División
investigaciones de la Comisaría San Cosme y Grupo GTO, a fin de garantizar la
seguridad de los intervinientes y de las personas presentes en el lugar.
Asimismo, en el marco de otro
procedimiento realizado dentro de dicha localidad, personal policial demoró a
un hombre -mayor de edad- que registraba tres requerimientos judiciales, uno de
ellos emanado de un Juzgado de Familia, quedando también a disposición de la
Justicia.
Los aprehendidos y los elementos
secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se
prosiguen con los trámites correspondientes