martes, 19 de mayo de 2026

San Cosme: Tres personas fueron demoradas por supuesta usurpación y la restante por presentar requerimientos judiciales

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito San Cosme llevaron adelante un procedimiento en el marco de una causa por supuesta usurpación de un inmueble ubicado en el kilómetro 20 de esa jurisdicción, que culminó con la demora de tres personas mayores de edad y el secuestro de distintos elementos utilizados presuntamente para ocupar el predio.

El procedimiento se inició tras la denuncia de una persona, quien manifestó que personas desconocidas habrían ingresado y ocupado un inmueble de su propiedad. Ante tal circunstancia se puso en conocimiento de la fiscalía en turno, quien dispuso la intervención policial y la aprehensión de los involucrados.

Por lo que de forma inmediata se constituyen en el lugar, procediendo a la demora de dos mujeres y un hombre -mayores de edad-, además del secuestro de carpas, palos, postes, palas y otros elementos de interés para la causa.

Cabe señalar que para el desarrollo del operativo se contó con la colaboración de personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad regional N°1 San Luis del Palmar, División investigaciones de la Comisaría San Cosme y Grupo GTO, a fin de garantizar la seguridad de los intervinientes y de las personas presentes en el lugar.

Asimismo, en el marco de otro procedimiento realizado dentro de dicha localidad, personal policial demoró a un hombre -mayor de edad- que registraba tres requerimientos judiciales, uno de ellos emanado de un Juzgado de Familia, quedando también a disposición de la Justicia.

Los aprehendidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosiguen con los trámites correspondientes