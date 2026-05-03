San Luis del Palmar: En operativos de contralor demoran a una mujer armada con un machete

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Vial dependientes de la Unidad Regional I- San Luis del Palmar, momentos en que realizaban control vehicular e identificación de personas en el acceso a la localidad, procedieron a la identificación y posterior demora de una mujer que circulaba a bordo de una motocicleta y trasladado en su poder un arma blanca.
El procedimiento, lo concretaron
los mencionados efectivos el pasado 01-05-26, siendo la demorada una joven
mayor de edad, quien, además a simple vista se encontraba en aparente estado de
ebriedad y circulaba a bordo de una motocicleta -marca Zanella de 110cc- y
poseía en su poder un arma blanca -machete-, el cual fue secuestrado junto al
rodado.
La persona demorada y lo
secuestrado fueron trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar
con las diligencias al respecto.