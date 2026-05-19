San Luis del Palmar: La Policía recuperó una desmalezadora y varios elementos robados

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito San Luis del Palmar, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, lograron recuperar una máquina desmalezadora y otros elementos que habían sido sustraídos en esa localidad.
El procedimiento se concretó
luego de tareas investigativas llevadas adelante por personal policial de dicha
dependencia, en conjunto con la división de Investigaciones, quienes
desplegaron diversas diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho.
Como resultado del trabajo
realizado, se logró localizar y recuperar los elementos denunciados como
sustraídos, los cuales posteriormente fueron reconocidos y restituidos a su
legítimo propietario, conforme a las disposiciones de la autoridad judicial interviniente.
Al respecto, en la citada
dependencia policial, se prosigue con los tramites que corresponden.