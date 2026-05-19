martes, 19 de mayo de 2026

San Luis del Palmar: La Policía recuperó una desmalezadora y varios elementos robados

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito San Luis del Palmar, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, lograron recuperar una máquina desmalezadora y otros elementos que habían sido sustraídos en esa localidad.

El procedimiento se concretó luego de tareas investigativas llevadas adelante por personal policial de dicha dependencia, en conjunto con la división de Investigaciones, quienes desplegaron diversas diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho.

Como resultado del trabajo realizado, se logró localizar y recuperar los elementos denunciados como sustraídos, los cuales posteriormente fueron reconocidos y restituidos a su legítimo propietario, conforme a las disposiciones de la autoridad judicial interviniente.

Al respecto, en la citada dependencia policial, se prosigue con los tramites que corresponden.