San Luis del Palmar: La Policía recuperó un carrito de panchos denunciado como sustraído

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar en forma conjunta con la División de Investigación Criminal de la Unidad Regional I- tomaron conocimiento de un hecho delictivo registrado días atrás en esa localidad, donde persona desconocida sustrajo un equipo de venta de panchos.
Por el hecho, los mencionados
efectivos llevaron adelante tareas investigativas, lo que permitió finalmente
determinar que un hombre mayor de edad se encontraba ofreciendo para la venta
dicho elemento, logrando de esta manera recuperar el mismo.
Al respecto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada comisaria fin de continuar con las diligencias del caso.