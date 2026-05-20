San Luis del Palmar: Le cortó la oreja a un perro y terminó preso

MALTRATO ANIMAL
Efectivos policiales de la Comisaria Distrito San Luis del Palmar junto a su brigada de Investigación Criminal, en el marco de una causa que se investiga por supuesto maltrato animal con la intervención de la Unidad Fiscal, tras diversas labores investigativas, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron un arma blanca.
El diligenciamiento del mandato judicial fue realizado en una vivienda de la citada localidad, donde los efectivos procedieron al secuestro de un machete, el cual presuntamente guardia relación con el hecho que se investiga. Cabe resaltar que el can – perro- agredido ya se encuentra fuera de peligro y recibiendo las atenciones necesarias para su cuidado.
Al respecto, el elemento secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.