San Luis del Palmar: Tras allanamiento recuperan elementos robados de una vivienda rural

Los distintos trabajos de investigación llevó a los
efectivos a diligenciar una orden de allanamiento, en una vivienda ubicada en
el barrio San Gerónimo de esta ciudad, para lo cual contaron con la
colaboración de personal de la División GTO, durante el operativo se procedió
al secuestro de diversos elementos, entre ellos; una cocina; un tubo de gas de
10 kg; un ventilador; un Smart TV -marca Noblex de 32 pulgadas-; una bomba de
agua -marca BTA de 1100 watts-; una imagen de San Miguel Arcángel de aproximadamente
50 centímetros; además de un colchón de una plaza y media, otro colchón de una
plaza.
Todos los elementos secuestrados coincidían con los
denunciados en la causa y fueron posteriormente reconocidos por la damnificada.
Por disposición del fiscal interviniente, los objetos recuperados fueron
restituidos a su propietaria. En tanto, se prosiguen con las diligencias de
rigor correspondientes.