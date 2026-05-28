jueves, 28 de mayo de 2026

San Luis del Palmar: Tras allanamiento recuperan elementos robados de una vivienda rural

En la mañana de ayer 27-05-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Luis del Palmar, con la valiosa colaboración de la división investigaciones de San Luis del Palmar, en cooperación de la unidad fiscal interviniente, tras una ardua tarea investigativa relacionada a un supuesto hurto ocurrido en una vivienda de la zona rural de la localidad de San Luis del Palmar, diligenciaron una orden de allanamiento que permitió recuperar la totalidad de los bienes denunciados como sustraídos.

Los distintos trabajos de investigación llevó a los efectivos a diligenciar una orden de allanamiento, en una vivienda ubicada en el barrio San Gerónimo de esta ciudad, para lo cual contaron con la colaboración de personal de la División GTO, durante el operativo se procedió al secuestro de diversos elementos, entre ellos; una cocina; un tubo de gas de 10 kg; un ventilador; un Smart TV -marca Noblex de 32 pulgadas-; una bomba de agua -marca BTA de 1100 watts-; una imagen de San Miguel Arcángel de aproximadamente 50 centímetros; además de un colchón de una plaza y media, otro colchón de una plaza.

Todos los elementos secuestrados coincidían con los denunciados en la causa y fueron posteriormente reconocidos por la damnificada. Por disposición del fiscal interviniente, los objetos recuperados fueron restituidos a su propietaria. En tanto, se prosiguen con las diligencias de rigor correspondientes.