San Luis del Palmar: Tras un rápido accionar la Policía recuperó elementos robados

El hecho fu perpetrado en una
vivienda ubicada en el Paraje Caranchal de la localidad de San Luis del Palmar,
donde un hombre mayor de edad, resulto víctima de la sustracción de un grupo
electrógeno, un juego de calchas y elementos de carnicería, por lo que, luego
de tomar conocimiento se iniciaron amplias labores de investigación.
Al respecto, las diversas
pesquisas realizadas posibilitaron hallar y recuperar todos los elementos,
además, identificar a los presuntos autores del hecho, por lo que, se continúan
con las labores para lograr su demora y/o aprehensión.
Lo recuperado fue puesto a
disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se
continuaron con los trámites correspondientes.