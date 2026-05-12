martes, 12 de mayo de 2026

San Luis del Palmar: Tras un rápido accionar la Policía recuperó elementos robados

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito de San Luis del Palmar junto a sus pares del Area de Investigación Criminal de la Unidad Regional I y personal de la Comisaria Distrito Lomas de González, en el marco de un hecho delictivo que se investiga, tras una paciente labor investigativa, lograron recuperar la totalidad de los elementos que fueron denunciados como sustraídos.

El hecho fu perpetrado en una vivienda ubicada en el Paraje Caranchal de la localidad de San Luis del Palmar, donde un hombre mayor de edad, resulto víctima de la sustracción de un grupo electrógeno, un juego de calchas y elementos de carnicería, por lo que, luego de tomar conocimiento se iniciaron amplias labores de investigación.

Al respecto, las diversas pesquisas realizadas posibilitaron hallar y recuperar todos los elementos, además, identificar a los presuntos autores del hecho, por lo que, se continúan con las labores para lograr su demora y/o aprehensión.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites correspondientes.