martes, 5 de mayo de 2026

Santa Ana: Recuperaron elementos denunciados como sustraídos

En la mañana de hoy 05-05-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Santa Ana y con la valiosa cooperación de personal de la división investigaciones de la Unidad regional N°1 – San Luis del Palmar, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, recuperaron cosas que habrían sido denunciadas como sustraídas.

El procedimiento lo concretaron, luego de diversos trabajos investigativos y que los llevó hasta una zona de abundante vegetación ubicada por calle 12 de octubre en el Barrio Leconte, lugar donde hallaron y recuperaron dos cajas de seguridad de metal, botella térmica, pelotas de golf, caja separadora y amortiguador, los cuales fueran denunciadas como sustraídas.

Las cosas recuperadas fueron puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada comisaría se prosigue con los tramites que corresponden.