Santa Ana: Recuperaron elementos denunciados como sustraídos

En la mañana de hoy 05-05-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Santa Ana y con la valiosa cooperación de personal de la división investigaciones de la Unidad regional N°1 – San Luis del Palmar, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, recuperaron cosas que habrían sido denunciadas como sustraídas.
El procedimiento lo concretaron,
luego de diversos trabajos investigativos y que los llevó hasta una zona de
abundante vegetación ubicada por calle 12 de octubre en el Barrio Leconte,
lugar donde hallaron y recuperaron dos cajas de seguridad de metal, botella
térmica, pelotas de golf, caja separadora y amortiguador, los cuales fueran
denunciadas como sustraídas.
Las cosas recuperadas fueron
puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la
citada comisaría se prosigue con los tramites que corresponden.