sábado, 16 de mayo de 2026

Santa Lucía: La Policía recuperó una moto que fue robada en San Roque

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Santa Lucia realizando tareas de investigación en el marco de un legajo judicial que se investiga, referente a la sustracción de una motocicleta en la localidad de San Roque, lograron hallar y recuperar el rodado que fuera denunciado como sustraído.

El procedimiento se concretó luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento del ilícito ocurrido en la localidad vecina, donde tras realizar las investigaciones pertinentes al caso, lograron hallar la motocicleta – marca Honda Wave 110 cc.- abandonada en una zona descampada por calle Republica del Líbano intersección con Avenida General Paz de la citada localidad, procediendo al secuestro de la misma.

La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias de rigor.